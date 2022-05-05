  • BIST 2.464,84
  • Altın 902.505
  • Dolar 14.83
  • Euro 15.7216
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City’yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu

» »
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti, finalde Liverpool'un rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi: Real Madrid, Manchester City’yi devirerek finalde Liverpool'un rakibi oldu

Yarı final ilk maçında 4-3 kaybettiği Manchester City karşısında Real Madrid, rövanş maçında 90. dakikaya 1-0 yenik girdi.

Tarihi bir geri dönüşe imza atan İspanyol ekibi, 90 ve 90+2'de bulduğu 2 golle maçı uzatmaya götürdü, 120 dakika sonunda sahadan 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanan Real Madrid, 2 sezondur İngiliz takımlarına eleniyordu. Çeyrek finalde Chelsea'yi (3-1 ve 2-3) eleyen Madrid takımı, finalde yine bir İngiliz takımı olan Liverpool'la karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupanın sahibi Real Madrid olmuştu.

Benzema 15 gole ulaştı

Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez'in golü ile 1-0 öne geçti. Real Madrid, 90. dakikada Rodrygo ile eşitliği yakaladı. Bir dakika sonra Rodrygo bir gol daha atarak maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Real Madrid, Karim Benzema ile penaltıdan bir gol daha buldu ve maçı 3-1 kazarak adını finale yazdırdı.

Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France da yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağcıl'ın Kazandığı Puanlar Rakiplere Verilmeyecek28 Nisan 2022 Perşembe 17:44
  • Sertoğlu: Bostancı Bağcıl’ın küme düşürülmesi kararı şikayet üzerine olmadı28 Nisan 2022 Perşembe 13:40
  • Trabzonspor’un ‘şampiyonluk maçı’ biletleri 26 saniyede satıldı25 Nisan 2022 Pazartesi 20:45
  • Fransa'da şampiyon PSG24 Nisan 2022 Pazar 19:06
  • Yenicami ile MTG Disiplinlik22 Nisan 2022 Cuma 17:29
  • Sertoğlu: Olaylar tek kelime ile rezillik21 Nisan 2022 Perşembe 13:54
  • Son dakika... MHK Başkanı Gündoğdu istifa etti!17 Nisan 2022 Pazar 18:29
  • Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası16 Nisan 2022 Cumartesi 22:55
  • Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor16 Nisan 2022 Cumartesi 18:56
  • Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz ve Can Bozdoğan sevinci14 Nisan 2022 Perşembe 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti