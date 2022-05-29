Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 59. dakikada Vinicius Junior'ın attığı tek golle 1-0 mağlup eden Real Madrid 14. kez şampiyon oldu. Yaptığı kurtarışlarla şampiyonluğun mimarı olan kaleci Courtois geceye damga vuran adam oldu.

Şampiyonlar Ligi’nin sahibi Real Madrid… Paris’teki dev finalde Liverpool’u 1-0 deviren Real Madrid 14. kez Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Tarihinde 17’inci kez final oynayan İspanyol devi Real Madrid, turnuva tarihinin en başarılı takımı olarak 14. kez şampiyonluğa ulaştı.

VINICUS JUNIOR 59’DA ATTI

59. dakikada Vinicius Junior’ın 59’da attığı tek golle Liverpool’u deviren Real Madrid, Stade de France’ta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Vinicus Junior (21 yaş 320 gün), Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde finalde gol atan en genç ikinci Real Madrid oyuncusu oldu (21 yaş 133 gün; Marco Asensio)

Premier Lig’de şampiyonluğu Manchester United’a kaptıran Klopp’un takımı Liverpool, sezonun en büyük finalinde de kupayı Real Madrid’e kaptırdı.

İspanyol devi üst üste 8. finalini de kazanma başarısı gösterdi. Liverpool cephesi Şampiyonlar Ligi’nde 4. kez final kaybetti. Real Madrid kalecisi Courtois yaptığı birbirinden acayip kurtarışlarla geceye damga vurdu ve şampiyonluğun mimarı oldu.

3. KEZ FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981'de Paris'te oynanmıştı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürmüştü. Real Madrid 2018'de rövanşı aldı. İspanyol ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalden Bale'in (2) ve Benzema'nın golleriyle 3-1 galip ayrılmıştı. 2022 finalinde de 1-0’lık kazanan Real Madrid oldu.

ANCELOTTI BÜYÜK REKORA ULAŞTI

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te Liverpool'a karşı yaşadı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaştı ve Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı “UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör” rekorunu tek başına ele geçirdi.