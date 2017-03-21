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Şampiyonlar Ligi’nde derbi heyecanı

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Şampiyonlar Ligi’nde derbi heyecanı
CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Play-off 6 etabında, bir kez daha iki Türk takımı karşı karşıya geliyor.

Yine güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA Kaptanı Neslihan Demir Güler, “Fenerbahçe tanıdığımız bir takım, sezon içerisinde birçok kez karşı karşıya geliyoruz. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Etabın ilk maçında da avantajlı skoru alacağımıza inanıyorum” dedi. Turuncu-beyazlıların Amerikalı yıldızı Jordan Larson ise, “Ev sahibi olduğumuz ilk maçta alınacak setler turu geçebilmek için çok önemli. Artık dörtlü finallere son iki maç kaldı. Antrenmanlarımız maç programımız dolayısıyla oldukça yoğun ve verimli geçiyor. Sezon başı koyduğumuz bir hedefimize daha ulaşmak istiyoruz, hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz” diye konuştu.

Eczacıbaşı VitrA – Fenerbahçe mücadelesi 23 Mart Perşembe günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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