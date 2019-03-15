Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu. Avrupa Ligi'nde de iki İspanya takımı Villarreal ve Valencia eşleşt