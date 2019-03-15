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Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu. Avrupa Ligi'nde de iki İspanya takımı Villarreal ve Valencia eşleşt
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle;

  • Tottenham-Manchester City
  • Manchester United-Barcelona
  • Liverpool-Porto
  • Ajax-Juventus

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10/16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.

Yarı finalde Tottenham-Manchester City eşleşmesinin galibinin rakibi Ajax-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.

Manchester United-Barcelona eşleşmesinin galibi de Liverpool-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Final maçı ise 1 Haziran'da Madrid'de Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

Atletico Madrid'in yeni stadı 68 bin seyirci kapasiteli yeni stadı geçen sezon açılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre sonra Almanya ve Fransa'dan hiçbir takım çeyrek finale kalamamıştı.

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Avrupa Ligi'nde de iki İspanyol takımı eşleşti

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final kuraları bugün çekildi.

Eşleşmeler şöyle;

  • Arsenal-Napoli
  • Villarreal-Valencia
  • Benfica-Eintracht Frankfurt
  • Slavia Prag-Chelsea

Yarı finalde Arsenal-Napoli eşleşmesinin galibinin rakibi, Villarreal-Valencia eşleşmesinin galibi olacak.

Benfica-Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibi de Slavia Prag-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta tarihlerinde oynanacak.

Kupa ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçında sahibini bulacak.

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