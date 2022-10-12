Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları: Manchester City ve Real Madrid turladı!

Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftada 8 farklı ülkede oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecede toplam 14 gol atılırken; durgun geçen maçlarda Real Madrid ve Manchester City sahadan beraberlikle ayrılsa da son 16 turuna yükselmeyi başardı.
CHELSEA, MILAN’I YİNE YENDİ
E Grubu’nda Chelsea, geçen hafta İngiltere’de 3-0 yendiği Milan’ı deplasmanda 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Milan’da Tomori kırmızı kart görürken yapılan penaltıyı Jorginho 21’de gole çevirdi. 34’te Aubameyang eski takımına karşı fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.
Grubun diğer maçında Dinamo Zagreb ile Salzburg 1-1 berabere kaldı. Chelsea 7 puanla lider, Salzburg 6 puanla 2. sırada yer alırken 4’er puanlı Dinamo Zagreb ile Milan son iki sırayı paylaştı.
REAL MADRID 90+5’TE TURLADI
F Grubu’nda Shakhtar ile Real Madrid, Polonya’da karşılaştı. Ukrayna temsilcisi 46. dakikada Zubkov ile 1-0 öne geçti. Son iki haftaya girilirken umutlarını korumak için saniyeleri sayan Shakhtar, 90+5’te yıkıldı!
Tur için deplasmana giden Real Madrid, Kroos’un uzun topunda kafa vuruşu yapan Rüdiger kafa vuruşuyla maçın skorunu 1-1 olarak belirledi. Real Madrid stoperi, kaleci Trubin ile çarpıştıktan sonra yüzü kanlar içinde kaldı. Oyunun yaklaşık 5 dakika durduğu müsabaka 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla 10 puana yükselen Real Madrid son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Shakhtar 5 puanla 3. sıraya indi.
Grupun diğer karşılaşmasında Leipzig, Celtic’i İskoçya’da da mağlup etti. 75’te Werner ve 84’te Forsberg’in golleriyle Leipzig sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Alman ekibi 6 puanla 2. sıraya yükseldi. Celtic ise 1 puanla 4. sırada işi zora soktu.
DORTMUND FİŞİ ÇEKEMEDİ
Grubun ilk maçında Manchester City, Kopenhag deplasmanında 0-0 berabere kalmasına rağmen adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Dortmund da sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kalarak turu son 2 maça bıraktı.
Sevilla 18. dakikada Kouassi ile 1-0 öne geçerken, 35’te Bellingham Dortmund’a 1-1’i getirdi. İkinci yarıda skor değişmezken; Dortmund 7 puana, Sevilla da 2 puana yükseldi.
PSG İLE BENFICA YOLU YARILADI
H Grubu’nda Juventus’un Maccabi Haifa’ya 2-0 yenildiği gecede PSG ile Benfica puanları paylaştı. Mbappe’nin 39. dakikada penaltıdan attığı gole Portekiz ekibi 62. dakikada Joao Mario’nun penaltısıyla karşılık verdi.
Sahadan beraberlikle ayrılan takımlar puanlarını 8 yaptı. Juventus ile Haifa da 3’er puanda bulunuyor. PSG ile Benfica 5. haftadaki maçlarından puan almaları halinde son 16 turunu garantileyecek.
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