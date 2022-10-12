Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları: Manchester City ve Real Madrid turladı!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk takımlar belli oldu. Geceyi beraberlikle tamamlayan Real Madrid ile Manchester City son 16 turuna yükseldi. Dortmund ise Sevilla ile berabere kalarak 4. hafta sonunda tur atlama şansını erteledi.

Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftada 8 farklı ülkede oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Gecede toplam 14 gol atılırken; durgun geçen maçlarda Real Madrid ve Manchester City sahadan beraberlikle ayrılsa da son 16 turuna yükselmeyi başardı.

CHELSEA, MILAN’I YİNE YENDİ

E Grubu’nda Chelsea, geçen hafta İngiltere’de 3-0 yendiği Milan’ı deplasmanda 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Milan’da Tomori kırmızı kart görürken yapılan penaltıyı Jorginho 21’de gole çevirdi. 34’te Aubameyang eski takımına karşı fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

Grubun diğer maçında Dinamo Zagreb ile Salzburg 1-1 berabere kaldı. Chelsea 7 puanla lider, Salzburg 6 puanla 2. sırada yer alırken 4’er puanlı Dinamo Zagreb ile Milan son iki sırayı paylaştı.

REAL MADRID 90+5’TE TURLADI

F Grubu’nda Shakhtar ile Real Madrid, Polonya’da karşılaştı. Ukrayna temsilcisi 46. dakikada Zubkov ile 1-0 öne geçti. Son iki haftaya girilirken umutlarını korumak için saniyeleri sayan Shakhtar, 90+5’te yıkıldı!

Tur için deplasmana giden Real Madrid, Kroos’un uzun topunda kafa vuruşu yapan Rüdiger kafa vuruşuyla maçın skorunu 1-1 olarak belirledi. Real Madrid stoperi, kaleci Trubin ile çarpıştıktan sonra yüzü kanlar içinde kaldı. Oyunun yaklaşık 5 dakika durduğu müsabaka 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla 10 puana yükselen Real Madrid son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Shakhtar 5 puanla 3. sıraya indi.

Grupun diğer karşılaşmasında Leipzig, Celtic’i İskoçya’da da mağlup etti. 75’te Werner ve 84’te Forsberg’in golleriyle Leipzig sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Alman ekibi 6 puanla 2. sıraya yükseldi. Celtic ise 1 puanla 4. sırada işi zora soktu.

DORTMUND FİŞİ ÇEKEMEDİ

Grubun ilk maçında Manchester City, Kopenhag deplasmanında 0-0 berabere kalmasına rağmen adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Dortmund da sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kalarak turu son 2 maça bıraktı.

Sevilla 18. dakikada Kouassi ile 1-0 öne geçerken, 35’te Bellingham Dortmund’a 1-1’i getirdi. İkinci yarıda skor değişmezken; Dortmund 7 puana, Sevilla da 2 puana yükseldi.

PSG İLE BENFICA YOLU YARILADI

H Grubu’nda Juventus’un Maccabi Haifa’ya 2-0 yenildiği gecede PSG ile Benfica puanları paylaştı. Mbappe’nin 39. dakikada penaltıdan attığı gole Portekiz ekibi 62. dakikada Joao Mario’nun penaltısıyla karşılık verdi.

Sahadan beraberlikle ayrılan takımlar puanlarını 8 yaptı. Juventus ile Haifa da 3’er puanda bulunuyor. PSG ile Benfica 5. haftadaki maçlarından puan almaları halinde son 16 turunu garantileyecek.