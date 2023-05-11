Şampiyonlar Ligi’nde Hakan Çalhanoğlu’ndan Milan taraftarını çıldırtan performans!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Milano derbisinde Inter ezeli rakibi Milan’ı ilk 11 dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Inter forması giyen ve karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, muhteşem bir performansa imza atarak geceye damga vurdu.

ÇALHANOĞLU TERCİHİ KAZANDIRDI

İtalya’da aynı şehrin iki dev takımının mücadelesinde eski takımına karşı hayran bırakan bir oyun ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, Milan taraftarlarının öfkesine sahadaki futboluyla karşılık verdi. Inter’de teknik direktör Simone Inzaghi Hırvat yıldız Marcelo Brozovic’i kenarda bırakarak sezon boyunca efektif olarak kullanmayı başardığı Hakan Çalhanoğlu’nu tercih etti.

Karşılaşma öncesi San Siro’da iki takım ısınmak için sahaya çıktığında Milan taraftarlarının hedefinde Halkan Çalhanoğlu vardı. 2020-21 sezonunun tamamlanmasının ardından Milan ile sona eren sözleşmesinin ardından ezeli rakip Inter’e imza atmış ve eski hayranlarını bir hayli kızdırmıştı.

MAÇ ÖNCESİ YOĞUN TEPKİ

Çalhanoğlu, sahaya çıkarken Milan taraftarlarınca uzun süre yuhalandı. Milli oyuncuya tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Tezahürat halinde küfürlere maruz kalan Çalhanoğlu maça çok ayrı bir motivasyonla çıktı.

İlk 15 dakikalık bölümde oyunun kontrolünü tamamen ele alan Inter’de başrol Hakan Çalhanoğlu oldu. 29 yaşındaki milli yıldız 8. dakikada kullandığı köşe vuruşunda oldukça etkili bir orta yaparak Edin Dzeko’nun müthiş golünün asistini yaptı. Milan’ı boğan bir baskı yapan Inter, 3 dakika sonra Henrikh Mkhitaryan ile farkı 2’ye çıkardı.

GOLE ÇOK YAKLAŞTI, DİREĞİ GEÇEMEDİ!

11 dakikada büyük bir şoka giren Milan taraftarı, 16. dakikada Çalhanoğlu’nun direkte patlayan şutu ile adeta sessizliğe büründü. Asistin ardından gole de çok yaklaşan yıldız oyuncu eski takımının taraftarlarına yürekleri ağza getiren bir an yaşattı. Geçtiğimiz sezon ligde 1-1 biten maçta penaltı golünü atan Çalhanoğlu’nun, bu kez çok kritik maçta yine eski takımını golüyle vurmasına direk izin vermedi.

Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyada da gündeme oturan Hakan Çalhanoğlu 78. dakikada yerini Roberto Gagliardini’ye bırakırken Milan’ın taraftarlarınca da yuhalanarak sahayı terk etti. Takımını finale çıkarma adına çok efektif bir oyun ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu için hem İtalyan hem da Türk taraftarlar Twitter’da yüz binlerce yorum paylaştı.

Milli Takım performansı eleştirilen Hakan Çalhanoğlu’nun Inter forması ile bambaşka bir futbol sergilemesine dikkat çekildi.

Dev maçın rövanşı 16 Mayıs tarihinde Inter’in ev sahipliğinde tekrardan Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak ve kazanan takım İstanbul biletini elde edecek ve Manchester City-Real Madrid eşleşmesinin kazanıyla final oynayacak.

DEVLER LİGİ’NİN EN ERKEN 2 FARKLARINDAN BİRİ

Opta verilerine göre Inter, Nisan 1999’da Juventus-Manchester United (Juventus), Mayıs 2009’da Manchester United-Arsenal (Manchester United) ve Nisan 2022’de Real Madrid-Manchester City (Manchester City) maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasının ilk 11 dakikasında iki gol bulan dördüncü takım oldu.

18 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

İtalyan temsilcileri Inter ve Milan, Devler Ligi’nde en son 04-05 sezonunun çeyrek finalinde karşılaştı ve Milan evinde 2-0, deplasmanda 3-0 galip geldi. 18 yıl aradan sonra bu sene yarı final mücadelesinde eşleşen eki ekip arasında gülen taraf ise bu kez Inter oldu ve İstanbul biletini almaya çok yaklaştı.