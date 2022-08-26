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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi. Kura çekimi sonrası grup eşleşmeleri belli olurken, Avrupa futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de açıklandı. İşte Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri ve futbolun enleri...
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Son dakika haberi! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde belli oldu.

Efsane İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi, UEFA Yılın Özel ödülünü aldı. Real Madrid'i geçen yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Carlo Ancelotti, Yılın Teknik Direktörü seçildi. Yılın en iyi futbolcusu ödülü ise Karim Benzema'nın oldu.

En dikkat çeken eşleşmeler C Grubu'nda yer aldı. C Grubu'nda Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Viktoria Plzen eşleşti.

Kura çekimi sonrası grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Ajax (Hollanda), Liverpool (İngiltere), Napoli (İtalya), Rangers (İskoçya)

B Grubu: Porto (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Club Brugge (Belçika)

C Grubu:Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Inter (İtalya), Viktoria Plzen (Çekya)

D Grubu: Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Olimpik Marsilya (Fransa)

E Grubu: Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), Salzburg (Avusturya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

F Grubu: Real Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Celtic (İskoçya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Juventus (İtalya), Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail)

GRUPTA İLK İKİ SIRADAKİ TAKIMLAR TUR ATLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak yoluna devam edecek.

2022-2023 sezonu finali, İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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