Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile Manchester City yenişemedi

Şampiyonlar Ligi için favori gösterilen Real Madrid ile Manchester City'nin yarı finaldeki ilk karşılaşması 1-1 sona erdi. İstanbul'a gidecek takım 17 Mayıs'ta belli olacak.

Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde Real Madrid ile Manchester City ilk maç için İspanya’da karşılaştı. Santiano Bernabeu’da oynanan mücadele iki yarıda da atılan birer golle 1-1 bitti.

VINICIUS JR. PERDEYİ AÇTI

Son şampiyon Real Madrid, Manchester City’nin ilk yarıdaki üstün oyununa rağmen Vinicius Junior’un enfes golüyle 1-0 öne geçti. Camavinga’nın orta sahadan topla birlikte koşusunu engelleyemeyen Manchester City savunması, Vinicius Junior’un seza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği sert şutu da izledi. Ederson uzansa da topa yetişemedi: 1-0.

DE BRUYNE’DEN DE ENFES GOL

Real Madrid’in golünden sonra sertleşen oyun sonrası oyuncular ve her iki teknik adam da maç boyunca hakeme itirazlarda bulundu.

22 faulün olduğu ve 4 sarı kartın çıktığı maçta Manchester City aradığı golü 67’de buldu. İlkay Gündoğan ceza sahası çizgisinin üzerinde kontrol ettiği topu Kevin de Bruyne’ye bıraktı. Yayın gerisinden sağ ayağıyla düzgün bir şut çeken Belçikalı yıldız, vatandaşı Courtois’yı avladı: 1-1.

Geride kalan dakikalarda iki takım da rövanş için avantajı getirecek golü aradı ancak başarılı olamadı.

City’nin golünün ardından yan hakemle tartışmaya giren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sarı kart gördü.

Manchester City ile Real Madrid, İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi Finali için 17 Mayıs Çarşamba günü İngiltere’de karşılaşacak.