Şampiyonlar Özçınar’ı ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullararası Futbol Şampiyonası’nda birinci olan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Futbol Takımı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Müdürü Sevgi Gürpınar, futbol takımının başarı öyküsünü anlatarak, takımın Mayıs ayı içerisinde Tekirdağ’da gerçekleşecek müsabakalar için hazırlandığını söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmada, hem eğitmenleri hem de takımı, okul müdürü Sevgi Gürpınar nezdinde kutlayarak, öğrencilerin spor alanındaki başarılarına eğitim alanında devam ederek zenginleştirmelerini öğütledi. Güzelyurt’taki okulların bu yıl çeşitli spor dallarında önemli başarılara imza attıklarına dikkat çeken Özçınar, bu başarıların kendisini mutlu ettiğini söyledi.