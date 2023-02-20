Şampiyonlara yakışan yeni düzen

Şimdi oturup elimizi başımızın arasına koyup düşünelim.

Neler yaşandı, neler yaşanabilir, neler bekliyor bizi. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen neleri düzeltip kontrol edersek olumlu şeyler yaşanabilir. Plan , proje ve doğru hareket...

Ekonomi kıt olan imkanlarla , sınırsız olan insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ilmidir. Birileri çıkıp nedir ihtiyaçlar ilk 1 yılda, 10 yılda ve 50 yılda oturup yazsın bir kağıda. Sonra nasıl bu ihtiyaçlar karşılanabilinir, bunun plan ve projesini yapsın. Onay alsın gerekli bilir kişilerden, tekrar hep birlikte oturup doğru adımlar atılsın.

Orda rüzgar çıksa burada fırtınalar kopar dediğimiz bir yerdir Türkiye.

Orda tırnağı kanasa birinin,burada içimiz acır boğazımız düğümlenir...

Bunca zaman Yapılan dünya kadar yanlış bu durumu değiştiremedi. Kendi evlatlarımız yaşanan bu büyük felakette ne yazıkki oradaydı, kaybettik , gömdük onları kara toprağa ama herkes öldü Kıbrıs'ta. Kendi evlatlarımız orda olmasaydı da yitirmeseydik de , aynı acıyı , aynı üzüntüyü yaşayacaktı Kıbrıs Türkü. Ne yapabilirse yapacaktı. Ordaki canlar daha az yansın diye.

15 gün geçti bugün.

Gittik aldık ve geldik taburları şampiyonaların. Kupa gibi omuzlarda taşıdık onları. Onlar şampiyonluk kupasıydı hepimizin.

Bu gün gelinen durum gösteriyor ki bu memleketin 10 sene sonrasında çok büyük işlere imza atacak yürekleri yitirdik.

Mağusa ve Mağusalı çok önemlidir Kıbrıs için. Ne büyük kişiler çıktı o şehirden, o okuldan, ne güzel beyinler ... Biz işte geleceğimizin güzel beyinlerini , siyasetçilerini , üreticilerini, kalplerini yitirdik...

Boşaldı Kıbrıs'ın sokakları...

Sokağa çıkacak dermanı kalmadı Kıbrıslının.

Şimdi yanı başımızda yanan canlar derman olsun diye başladı kaçıp gelmeye buralara. Ev alacaklar, kiralayacaklar, iş kuracaklar, iş arayacaklar.

Okul isteyecekler, Sağlık isteyecekler, yol isteyecekler, araba isteyecekler .

Hadi oturun nasıl yasal bir statüye kavuşturacağınızın yanında , bu okulları , bu hastahaneleri bu yolları nasıl yetiştireceğiz bu gelen kişilere, bunu planlayın. Oluşması muhtemel kaosu , taleplerin karşılanamama riskini kaldırın ortadan.

Bunu biz değil yöneticiler yapacak..

Bekliyoruz çok acil bu planı... yapın ve yürüyün , bu güne kadar yapılan dünya kadar yanlışı da unutturmuş olursunuz bu halka...

Bu yazının sonunu nasıl bitiririm ekonomiyi planlamayı anlatırken bile şampiyonalar geliyor aklıma , kalbim sızlıyor ve aklıma şu dizeler geliyor...

Mağusa Liman'ı limandır, liman aman amman

Bizi öldürende yoktur din iman

Uyanın şampiyonalar uyanın, uyanmaz oldunuz

Yıkılan kum torbalarına dayanmaz oldunuz.

Mağusa dan çıkıp dimdik Adıyaman'a yatarak geldik omuzlarda aman amman

Magusa'ya vardık ve hepimiz birlikte öldük.

Bu dizeleri bile değiştirdi şampiyonlar.

Hadi şimdi sizde çıkın şampiyonların hatırına yeniden kurun bu çarpık düzeni, onların kuracağı gibi.