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Şampiyonluğa hasret yıldız futbolcular

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Şampiyonluğa hasret yıldız futbolcular
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde top koşturan birçok ünlü futbolcu kariyerleri boyunca formalarını giydikleri takımlarda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde attıkları gol ve gösterdikleri üstün performansla kariyerlerinin zirvesine çıkan birçok yıldız futbolcu kendi liglerinde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Oynadıkları takım ve milli formayla birçok kez kupa sevinci yaşayan yıldız oyuncular, sezon sonunda top koşturdukları takımla mutlu sona ulaşamadı.

Şampiyonluk yaşayamayan futbolcular arasında Antoine GriezmannGareth BaleFernando TorresMarco ReusPierre-Emerick Aubameyang, Daniele De Rossi, Marek Hamsik ve Dimitri Payet gibi isimler yer alıyor.

Antoine Griezmann

Geçtiğimiz yaz Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kaydettiği 6 gol ve 2 asistle Fransa'nın finale çıkmasında büyük pay sahibi olan İspanya'nın köklü ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann, şampiyonluk hasreti çeken futbolcuların başında geliyor.

İlk kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 6 gole ulaşarak efsane oyuncu Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ın 5 gollük istatistiğini geçen 25 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda formasını giydiği Atletico Madrid'le aynı yıl İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Gareth Bale

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in, bonservis bedeline 100 milyon avro vererek İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Gareth Bale, ikişer kez Şampiyonlar Ligi (2013-2014, 2015-2016) ile FIFA Dünya Kulüpler Kupası (2014-2016), birer kez ise İspanya Kral Kupası (2013-2014) ve aynı yıl UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

Galler'de 2010 ve 2011'de yılın futbolcusu ödülüne layık görülen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Southampton, Tottenham ve Real Madrid'de şampiyonluk kupasını kaldıramadı.

Fernando Torres

Futbol kariyerine İspanya ekibi Atletico Madrid'de başlayan Fernando Torres'in kariyeri başarılarla dolu. 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, milli takımla EURO 2008 ve 2012'de Avrupa, 2010 yılında ise dünya şampiyonluğu yaşadı.

İngiliz ekibi Chelsea'de Şampiyonlar ve UEFA Ligi ile Federasyon Kupası'nı kaldıran Torres, kariyeri boyunca formasını giydiği takımlarla (Liverpool, Chelsea, Milan, Atletico Madrid) lig şampiyonluğu yaşamadı.

Marco Reus

Borussia Dortmund'un, 5 sezon önce Borussia Mönchengladbach'tan 17,1 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı ve kısa sürede sarı-siyahlı ekibin değişmez oyuncularından biri olan Marco Reus da şampiyonluk özlemi çeken futbolcular arasında bulunuyor.

Alman ekibiyle 180 maçta 82 gol atıp 60 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu, iki sezon (2011-2012, 2013-2014) Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun en değerli oyuncusu, 2012 yılında Almanya'da yılın futbolcusu unvanının sahibi olurken 2013-2014 sezonunda Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Alman oyuncu bu kadar önemli başarıya imza atmasına rağmen Bundesliga'da şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Pierre-Emerick Aubameyang

Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü kazanan ilk Gabonlu oyuncu olan Alman ekibi Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, 2 sezon (2013-2014, 2014-2015) Almanya Süper Kupası'nı, Fransa temsilcisi Saint-Etienne'de oynadığı dönemde de Fransa Lig Kupası'nı (2012-2013) kazandı.

Bu sezon 23 lig maçında 23 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki Aubameyang'ın takımı Borissia Dortmund Bundesliga'da 3. sırada yer alıyor.

Daniele De Rossi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da 16. sezonunu geçiren Daniele De Rossi, Almanya'da düzenlenen 2006 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'nın kadrosundaydı. Penaltılara kalan maçta Fransa'ya karşı bir gol kaydeden 33 yaşındaki De Rossi, Dünya Kupası sevinci yaşadı.

Seria A'da 7 kez ligi ikinci sırada bitiren Roma'nın kadrosunda yer alan De Rossi, 15 sezon boyunca şampiyonluk kupasını hiç kaldıramadı.

Dimitri Payet

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan ara transfer döneminde eski takımı Fransa'nın Marsilya ekibine dahil olan Fransız orta saha oyuncusu Dimitri Payet, Marsilya'da forma giydiği dönemde sezonun en değerli oyuncusu (2014-2015) seçilmişti.

Ayrıca Fransa'da 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında en çok asist yapan futbolcu olan 29 yaşındaki oyuncu, üst düzey kupa sevincinden yoksun kaldı.

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