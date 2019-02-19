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Şampiyonluğa koşan takımı seyretmeye sadece 1 kişi gitti

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Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibi yeni transferi Kudryashov'un attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Şampiyonluğa koşan takımı seyretmeye sadece 1 kişi gitti

Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. İstanbul ekibi yeni transferi Kudryashov'un attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrar 6'ya çıkartan Başakşehir'in kritik Antalyaspor galibiyetinde deplasman tribünü ise bomboş kaldı.

SADECE 1 TANE BİLET SATILDI

Antalya'nın yerel basın muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre Başakşehir'in deplasmandaki 1-0'lık galibiyetine sadece 1 Başakşehirli taraftar şahit oldu. Maç öncesinde sadece 1 deplasman bileti satıldığı belirtildi.

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