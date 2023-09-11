  • BIST 8145.25
  • Altın 1661.414
  • Dolar 26.8834
  • Euro 28.896
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Şampiyonluğu garantiledi

» »
Hasan Fikri Macila, yarışı ikinci bitirerek sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyonluğu garantiledi

Hasan Fikri Macila, yarışı ikinci bitirerek sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

KKTC’nin kartingdeki gururu Hasan Fikri Macila, bugün yapılan “IAME Series Cyprus 2023 Karting Yarışı”nda ikinci gelerek şampiyonluğunu ilan etti.    Güney Kıbrıs’taki Daytona Yarış Pisti’nde yapılan ve şampiyonanın beşinci ayağını oluşturan yarış, birbirinden güçlü ekiplerin mücadelesine sahne oldu. Bugün yapılan yarışta Hasan Fikri Macila, sabah seansında yer alan sıralama turlarında en iyi dereceyi elde ederek pole pozisyonda start almaya hak kazandı. Öğlene doğru verilen startla zorlu mücadeleye başlayan Macila, başarılı bir performans sergileyerek yarışı ilk sırada götürmeyi başardı. Bir ara ikinciliğe gerileyen Macila’nın, önündeki araçla girdiği mücadele nefes kesti. Adeta tampon tampona verilen mücadele sırasında meydana gelen kaza neticesinde Macila yoldan çıkarak beşinci sıraya geriledi. Hemen toparlanıp yarışa geri dönen Macila mükemmel bir performans sergileyerek ikinci sıraya kadar yükseldi ve aynı pozisyonda finiş görmeyi başardı.    İlk dört yarış birinci gelerek elde ettiği puanla farkı nedeniyle, ikinci geldiği son yarışla şampiyonluğunu ilan eden Macila, büyük sevinç yaşadı. Sezonun bitimine iki yarış kala şimdiden şampiyonluğunu ilan eden Macila’nın bu başarısı, izleyenler tarafından alkışlanırken, ülkede de büyük bir sevinç ve gururla karşılandı.    Hasan Fikri Macila’nın genç yaşında elde ettiği bu büyük başarı, sosyal medyada da en çok konuşulan konu olmayı başardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağmur yarın öğlene kadar yer yer devam edecek11 Eylül 2023 Pazartesi 14:50
  • Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş sinyali11 Eylül 2023 Pazartesi 14:45
  • Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi'nden kritik uyarı! 'Turuncu alarm' verildi11 Eylül 2023 Pazartesi 14:29
  • Kotak anıldı11 Eylül 2023 Pazartesi 10:43
  • Bakanlar Kurulu toplandı11 Eylül 2023 Pazartesi 10:33
  • Dikkat! Uzun süreli elektrik kesintisi11 Eylül 2023 Pazartesi 09:46
  • Anlaşmalı evlilikle vatandaşlık vadeden kişi yakalandı...11 Eylül 2023 Pazartesi 09:45
  • Kahve ve Kitap Günleri yoğun katılım ile devam ediyor10 Eylül 2023 Pazar 18:05
  • AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım yarın KKTC’ye geliyor10 Eylül 2023 Pazar 18:00
  • 5 İlçe'de denetim yapıldı10 Eylül 2023 Pazar 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti