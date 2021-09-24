Şampuan İçerisinde Uyuşturucu!

Güney Kıbrıs’ta, 35 yaşındaki bir kişinin, tutukevindeki bir tutukluya, şampuan içerisinde uyuşturucu götürme girişiminde bulunduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum polisinin, 35 yaşındaki kişinin, tutukevinde bulunan tutukluya eşya götürdüğü, x-ray cihazıyla yapılan kontroller sonucunda şüpheli maddelerin tespit edildiğini yazdı.
Habere göre, Rum Narkotik Şube polisleri şampuan ambalajının içerisinde, 0.5 gr. metamfetamin tespit ederken 35 yaşındaki kişiyi de tutukladı.
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