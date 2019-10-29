  • BIST 100.216
  • Altın 274,757
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,3709
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Samsun'da Cep telefonuyla konuşmaktan ceza yedikten sonra kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

»
Samsun'da Cep telefonuyla konuşmaktan ceza yedikten sonra kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
Samsun'da Cep telefonuyla konuşmaktan ceza yedikten sonra kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu gerekçesiyle ceza yazıldığı öğrenilen sürücü, bir süre sonra otomobiliyle menfeze uçtu. Kazada sürücünün anne ve babaannesi hayatını kaybederken, kendisiyle birlikte babası da yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi, Samsun-Ankara kara yolu 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B.(28) idaresindeki 06 BT 0883 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Ankara yönüne seyir halindeyken yağmurdan dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsünün annesi Hülya B.(48) ile babaannesi Adile B.(85) olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet B.(53) ile kendisi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza yapan araç sürücüsünün Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki polis uygulama noktasında araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu gerekçesiyle para cezası yazıldıktan yaklaşık 32 kilometre sonra kaza yaptığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında29 Ekim 2019 Salı 09:26
  • HDP’li başkan görevden alındı, Cizre belediyesine kayyım atandı29 Ekim 2019 Salı 09:08
  • Belediye başkanı erken gelip nöbet tuttu, işe geç gelenleri binaya almadı28 Ekim 2019 Pazartesi 22:14
  • Otomobilde kaçak sigaralarla yakalanan iki kişi polis çıktı28 Ekim 2019 Pazartesi 21:59
  • Belediye Başkanı işe geç gelenleri binaya almadı28 Ekim 2019 Pazartesi 11:06
  • 16 yerinden vuruldu; 3.2 kilometre mesafedeki hastaneye yürüdü27 Ekim 2019 Pazar 21:21
  • 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi: Rekor, ‘Top’ta27 Ekim 2019 Pazar 21:19
  • Kaza yaptığı aracıyla iki kilometre gidip yardım istedi27 Ekim 2019 Pazar 21:19
  • Bebeğin cinsiyeti kız diye sekiz aylık hamileyken dövdü; bebek öldü27 Ekim 2019 Pazar 21:17
  • MHP’den Akıncı’ya sert cevap: "Türk’e değil Rum’a akan Akıncı, haddini bil!“27 Ekim 2019 Pazar 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti