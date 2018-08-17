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Samsung bu sene Galaxy S9 Active modelini çıkarmayabilir

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu yıl Galaxy S9'un Active varyantını çıkarmayacak gibi görünüyor. Şirketi bu düşünceye iten konunun detayları ise haberimizde.
Samsung bu sene Galaxy S9 Active modelini çıkarmayabilir

Samsung, birkaç yıldır Galaxy S amiral gemisinin “Active” varyantını piyasaya sürüyor. Söz konusu modelin genellikle Haziran veya Temmuz aylarında tanıtıldığını görüyoruz. Geçen sene de Galaxy S8 Active piyasaya sürülmüştü ancak Samsung bu yıl Galaxy S9 Active'i çıkarmayacak gibi görünüyor.

Ağustos ayının ortasında olmamıza rağmen henüz Galaxy S9 Active'in üretim hattında olduğunu gösteren hiçbir somut bilgi yok. Active varyantları zorlu koşullara karşı dayanıklı bir yapı ve daha büyük bir pil sunuyor. Diğer teknik özelliklerin çoğu ise aynı kalıyordu.

Galaxy Note 9 satışlarını etkileyebilir

Galaxy S Active, askeri sınıf malzemelerden üretildiği için genellikle normal modelden daha kalın ancak aynı boyutta oluyor. Bu da Galaxy S9'u temel alacak Active varyantında büyük pil için çok az yerkalacağı anlamına geliyor. Galaxy S9+ modelini Active versiyona dönüştürme fikri ise riskli. Zira bu durum en büyük satış noktalarından biri 4.000 mAh pili olan Galaxy Note 9'un satışlarını tehlikeye sokabilir.

Buna ek olarak, Galaxy S9 Active hakkında şu ana kadar hiç bir sızıntı veya söylentiye rastlamadık. Samsung'un söz konusu telefonu yıl sonunda piyasaya sürmesi zayıf bir ihtimal. Dolayısı ile Güney Koreli şirket Active varyantını 2019'da çıkarmayacak gibi görünüyor. Bu durumun Active serisinin geleceği için ne anlam ifade edeceğini ise zaman gösterecek.

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