Samsung CEO’sundan katlanabilir telefon açıklaması!

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, katlanabilir telefon odaklı bir blog yazısı ile karşımıza çıktı.

Dünyanın en büyük telefon üreticisi ünvanını yıllardır korumaya devam eden ve katlanabilir telefonlar konusunda liderlik yapan markalardan birisi olan Samsung’dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, kaleme aldığı son blog yazısında telefon dünyasında katlanabilir telefonların dönüştürücü gücünü ve sınırları nasıl zorladığını aktardı.

“Bundan on yıl önce, akıllı telefon dendiğinde aklımıza gelen ilk şey düz ve dikdörtgen bir ekrandı. Biz de buna bakarak, dönüştürücü bir teknoloji geliştirmek, sınırları yeniden çizmek üzere yola koyulduk. Yola çıkarken, kendimize çok basit bir soru sorduk: İki şeyi birden nasıl başarabiliriz?

Hem daha büyük bir ekranı hem de daha kolay taşınabilir bir cihazı nasıl elde edebiliriz?

Katlanabilir telefonlar yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

Bu yolculuğumuzda yeni bir ürün tasarlamanın yanı sıra akıllı telefonla daha önce hiç mümkün olmayan yeni deneyimler geliştirme fırsatı olduğunu da gördük. Birçok teknolojik engeli aşarak, 2019 yılında ilk katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sunduk ve bu tarih itibarıyla da sektörün geleceğini değiştirmiş olduk. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 10 milyona yakın katlanabilir akıllı telefon siparişi aldık.

Böylelikle, 2020 yılından bugüne, katlanabilir akıllı telefon pazarında yüzde 300’ün üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Bugün, bu hızlı büyümenin devam edeceğini öngörüyor, katlanabilir cihazların daha da yaygınlaşacağı bir döneme geçiş yaptığımızı net bir şekilde ifade edebiliyoruz.

Daha da önemlisi, Samsung Galaxy katlanabilir telefonlar, akıllı telefonları kullanma şeklimizi değiştirirken, dünyanın her yerindeki kullanıcıların yaşam tarzının iyileşmesine katkı sunmaya devam ediyor.”

İçinde yaşadığımız dünyanın hiç olmadığı kadar bağlantılı, hızlı bir akış halinde olduğunu belirten TM Roh, şunları söylüyor: “İş, oyun ve eğlence iç içe geçerken fiziksel dünyayla dijital dünya arasındaki çizgiler daha da belirsizleşiyor.

İş, eğlence, sağlık ve daha fazlası için tek bir şeyi, yani akıllı telefonlarımızı kullanıyoruz. Hal böyleyken, kullanıcılarımız da günlük ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek, daha esnek bir cihaz talep ediyor. Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Flip cihazlarımız, tam da bu işlevi yerine getiriyor.

Geçtiğimiz yıl, Galaxy katlanabilir cihaz kullanıcılarının yüzde 70’i Galaxy Flip’e geçiş yaparak dünyaya farklı bir açıdan bakmaya başladı. Flip kullanıcıları, kendilerini daha net ifade edebilecekleri bir cihaza sahip olmayı istiyor ve cihazlarında çarpıcı renk seçeneklerini ya da fotoğraf çekmenin yeni bir şeklini sunan Esnek modda çekim yapmayı tercih ediyor.

Bununla birlikte Galaxy Fold ise daha farklı bir deneyim sunuyor. Galaxy katlanabilir cihaz kullanıcılarının neredeyse üçte biri, geçtiğimiz yıl en yüksek verimliliği sunan bu cihaza geçerek, hiper bağlantılı, kişisel bilgisayar özelliklerine sahip bu cihazla daha fazlasını yapabilmeye başladı.

Fold kullanıcıları, iki katına çıkan ekran büyüklüğüyle, çok sevdikleri birçok görevi aynı anda yapabilen bu cihazdan faydalanarak, daha verimli olabiliyor, işlerini daha hızlı halledebiliyor.

Her iki tipteki katlanabilir cihaz kullanıcılarının da geliştirdiğimiz bu cihazları severek benimsediğini görüyoruz. Onların bu tepkisi, bizim daha fazla ilerleme kaydetmek için en büyük motivasyonumuz… İşte bu motivasyon sayesinde mobil inovasyon konusunda yeni deneyimler geliştirme yolculuğumuza heyecan ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu yıl, her ayrıntıda birçok önemli ilerleme kaydettik ve süregelen alışkanlıkları değiştiren cihazların sağladığı yeni deneyimlerin kapılarını araladık. Yeni katlanabilir cihazlarımız sayesinde kullanıcıların sevdikleri şeylerden çok daha fazlasını yapabilmeye imkan sunmak, bizim için oldukça heyecan verici…

Elbette tüm bunlar iş ortaklarımızın açık işbirliği ve sürekli inovasyonlar geliştirme konusundaki kararlığımızı paylaşmaları sayesinde mümkün oluyor. Katlanabilir ekosistem genelinde mümkün olan deneyimleri daha da iyileştirmek amacıyla Google, Microsoft ve operatörler dahil sektör liderleriyle beraber çalışıyoruz.”

Üç yıl önce yeni olan bir şey, artık milyonlarca insanın tercihi oldu

“Bundan üç yıl önce, Galaxy katlanabilir telefonlar tek bir kelimeyle özetlenebilirdi: “Radikal”. Ancak çok hızlı bir biçimde, bu çığır açan, esnek tasarımın günümüzün yaşam tarzına mükemmel bir uyum sağladığı anlaşıldı. Sonuç olarak, üç yıl önce yeni olan bir şey, artık milyonlarca insanın tercihi haline geldi.

10 Ağustos’ta gerçekleşecek Unpacked etkinliğimizde de geliştirdiğimiz inovasyonun etkisinin sadece teknolojinin yapabileceklerine dair olmadığını, aslında sizin yapabileceklerinizle de ilgili olduğunu fark edeceksiniz. Sınırları ve kuralları her geçen gün daha da zorlarken ilhamımızı bir kez daha en önemli kaynağımız olan Galaxy kullanıcılarından alıyoruz.