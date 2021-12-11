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Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, cep telefonu tarafında isim değişikliğine gitme kararı aldı.
Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor

Akıllı telefon piyasasının en büyük pazar payına sahip olan firması Samsung, cep telefonu bölümünü yeniden yapılandırma arayışında. 

Shiftdelete’nin aktardığına göre, cep telefonundan, gemi taşımacılığına, beyaz eşyadan iletişim teknolojilerine kadar bir çok sektörde faaliyet gösteren Samsung cep telefonu biriminin adını değiştirecek.

İsim değişikliği dünyanın en büyük teknoloji şovu CES 2022’nin ardından gerçekleşecek ve Samsung’un telefon birimi ‘Samsung MX‘ adını alacak.

Her ne kadar Samsung’un konu hakkında açıklamaları muğlak olsa da, yeni isimde yer alan M harfinin mobilden X harfinin ise Galaxy serisinden geldiği tahmin ediliyor.

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