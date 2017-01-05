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Samsung Chromebook modellerini duyurdu

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Samsung Chromebook modellerini duyurdu
CES 2017 fuarında Samsung ChromeOS işletim sistemini kullanan yeni cihazlarını tanıttı.

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017 fuarı kapsamında, ChromeOS işletim sistemli Samsung Chromebook Plus ve Chromebook Pro modelleri tanıtıldı.

 

ChromeOS destekli Samsung Chromebook modelleri tanıtıldı

Google iş birliği ile geliştirilen Chromebook Plus ve Chromebook Pro modelleri, tamamen metal bir gövdeye sahip. Her iki modelde de 2400 x 1600 ekran çözünürlüğüne sahip LED paneller kullanılıyor. Buna ek olarak iki modelde de 4 GB RAM ve 32 GB kapasiteli hafıza yer alacak. Modellerin ağırlıkları da yaklaşık 1.1 kg seviyesinde. Plus modelinde özel tasarlanmış olan OP1 isimli işlemci yer alıyor, Pro modelinde ise düşük güç tüketimli Intel Core M3 işlemcisi kullanılmış.

Chromebook Plus modelinin fiyatı 450 dolar olarak açıklandı ancak Pro modeli hakkında henüz bir bilgi yok

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