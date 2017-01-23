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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Samsung Galaxy Note 7 telefonlarının patlama nedeni kesinleşti

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Samsung Galaxy Note 7 telefonlarının patlama nedeni kesinleşti
Samsung'un Galaxy Note 7 telefonlarına ilişkin başlattığı inceleme sonucunda telefonların aşırı ısınarak yanmasının nedeninin kusurlu piller olduğu bulundu.

Samsung, telefonların pillerinden başka bir sorunu olmadığını kaydetti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı bir yazılı açıklamayla "Araştırmacılar Note 7 olaylarının nedeninin piller olduğu sonucuna vardı" dedi.

Bulgular, sorunun pillerin içerisindeki yetersiz yalıtım maddesinden kaynaklandığını gösteriyor. Bir diğer sorun ise pillerin tasarımının, içindeki elektrodların güvenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak sağlamaması.

Eylül ayında Samsung, aşırı ısınma ve patlama şikayetleri nedeniyle 2,5 milyon telefonu geri toplatmaya başlamıştı.

Tamamlanan bu işlemin 5,3 milyar dolara (yaklaşık 20 milyar Türk Lirası) mâl olduğu ve firmaya güveni olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

'EN İYİ ANDROİD TELEFON' DİYENLER OLMUŞTU

İlk lansmanı yapıldığında, bazı yorumcular Note 7'yi "şimdiye kadar piyasaya sürülen en iyi Android telefon" olarak tanımlamıştı.

Ağustos 2016'da piyasaya sürülen Samsung'un Note 7 modeli, Apple'ın iPhonelarına rakip olarak çıkarılan büyük ekran son model cihaz şeklinde görülüyordu.

Şirket, değiştirilen tüm telefonların güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor. Ancak bu telefonların da aşırı ısındığına dair şikayetler gelmişti.

Şirket, benzer sorunların yakında çıkması beklenen S8 gibi yeni modellerde olmayacağını söylüyor:

"Geçtiğimiz birkaç ayda alınan dersler üretim sürecimizi ve şirket kültürümüzü derinden etkiledi."

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