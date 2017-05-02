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Samsung Galaxy S8 kırmızı ekran sorunu çözülüyor mu?

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Samsung Galaxy S8 kırmızı ekran sorunu çözülüyor mu?
Galaxy S8’in kırmızı ekran sorunu için güncelleme ilk olarak Almanya, Türkiye ve İngiltere’ye açılıyor...

Samsung'un yeni üst seviye akıllı telefonu Galaxy S8'le ilgili problemler bitmiyor. Son ortaya çıkan kırmızı ekran hatası ile ilgili Güney Kore'li üretici ‘donanım değil yazılım hatası' açıklaması yapmıştı. Geçtiğimiz hafta içinde Güney Kore'deki Galaxy S8 kullanıcılarına bir güncelleme ile bu kırmızı ekran sorununu düzeltme fırsatı verilmişti. Şimdi aynı güncelleme çeşitli Avrupa ülkelerine de açıldı.

Samsung bu yeni işletim sistemi güncellemesini Avrupa çapında öncelikle Almanya, Türkiye ve İngiltere'deki kullanıcılara sunmuş durumda. Güncelleme ile ekran ayarlarına özel bir renk oynama bölümü ekleniyor. Bu ayar çubuğu sayesinde tüm ekranın rengi daha ılık veya daha soğuk ışık ısısına doğru değiştirilebiliyor. Fakat bu ayarı uç noktalarda kullanmak ekranda görünen her şeyin rengini bozacağı için, kırmızı ekran sorunu olmayan kullanıcıların değiştirmesi önerilmiyor.

Galaxy S8'deki kırmızı ekran sorununu çözen güncellemeyi, telefonun ayarlar bölümüne gidip, ‘Yazılım Güncellemesi' kısmından indirebilirsiniz. Güncellemenin 426 MB büyüklüğünde olduğu belirtilmiş, dolayısı ile veri paketini bitirmemek için bir Wi-Fi noktasına bağlanıp indirmeniz önerilir.

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