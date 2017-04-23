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Samsung Galaxy S8 ve S8+ çıkar çıkmaz indirime girdi! Galaxy S8 fiyatı ne kadar?

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Samsung Galaxy S8 ve S8+ çıkar çıkmaz indirime girdi! Galaxy S8 fiyatı ne kadar?
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+'in tanıtımı yapılırken birçok teknoloji tutkunu telefonu başarılı bulmuş fakat fiyat konusunda şüpheler duymuştu. Ancak son yapılan açıklamayla Samsung'dan S8 ve S8+ fiyatları için geri adım geldi.

Artık gelenekselleşmiş şekilde yılın belli dönemlerinde Samsung’un Galaxy S serisinin yeni modelinin tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ teknoloji otoriteleri tarafından gayet başarılı bulunmuş, Note 7 skandalının ardından Samsung’u tekrar şaha kaldırabilecek bir model olarak görülmüştü. Fiyat konusunda daha önce Galaxy S8'in 4.399, Galaxy S8+'nın da 4.999 TL'den satışa sunulacağını açıklayan Samsung, biraz tepki çekmiş, fiyatlar pahalı bulunmuştu.

SAMSUNG’TAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Galaxy S8'in 4.399, Galaxy S8+'nın da 4.999 TL olan fiyatı Samsung tarafından 3.999 TL ve 4.499 TL’ye çekildi. Yani Samsung S8 ve S8+ 500 TL indirimle çıkmış oldu.

SAMSUNGS GALAXY S8’İN MALİYETİ NE KADAR?

IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S8’de kullanılan tüm bileşenler Samsung’a yaklaşık 302 dolara mal oluyor. Galaxy S8’in maliyeti 302 dolar olmasına rağmen Galaxy S8 yaklaşık 720 dolara satılıyor. Yani cihazın maliyetiyle satış fiyatı arasında 418 dolar fark var.

 

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