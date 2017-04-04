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Samsung Galaxy S8’de ilk hata kabul edildi

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Samsung Galaxy S8’de ilk hata kabul edildi
Samsung Galaxy S8'de parmak izi tarayıcısı konusunda konum hatası oraya çıktı. Parmak izi tarayıcısına ulaşmak çok sıkıntılı!

Samsung geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi Galaxy S8’i tanıttı. Samsung Galaxy S8’in tasarım harikası olması birçok teknoloji tutkunu tarafından bekleniyordu, görsel olarak mümkemmel denebilecek şekilde olan cihazın fonksiyonel olarak eksiklikleri bulunduğu ortaya çıktı.

PARMAK İZİ TARAYICISI YANLIŞ YERDE!

Samsung Galaxy S8’in ilk kullanıcılarının önemli bir şikayeti var, parmak izi sensörüne ulaşmanın çok güç olduğunu bildiren kullanıcılar bu konuyu ciddi bir hata olarak görüyor. Kameranın yanında, onunla aynı hizada bulunan parmak izi sensörü, sağ elle kullanımda sensör sol tarafa yakın olduğu için ulaşılması garip hissettiren, sol elle kullanımda ise solak olmadığınız sürece ulaşılması neredeyse imkansız bir pozisyonda yer alıyor. Parmak izi sensörü kamera lensiyle bu kadar yakın konumlandırıldığı için, sensöre ulaşmaya çalışırken hatayla kameraya dokunuluyor ve kamera camında sürekli lekelenme meydana geliyor.

SAMSUNG HATAYI BİLDİĞİNİ KABUL ETTİ

Galaxy S8'in tanıtımında Samsung temsilcilerine parmak izi sensörünün neden kameranın hemen yanında yer aldığını soran teknoloji yazarı Gordon Kelly, temsilcilerden “simetri için yaptık” yanıtını almıştı. Bu da tasarımda güzelleştirme sağlamak için fonksiyonellikten taviz verildiğini gösteriyor.

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