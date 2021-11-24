  • BIST 1.831,35
  • Altın 745,25
  • Dolar 12,7668
  • Euro 14,3084
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Samsung yeni çip fabrikasını kuracağı yeri belirledi

»
Samsung, yeni 17 milyar dolarlık bilgisayar çipi tesisi için ABD'nin Texas eyaletini seçti.
Samsung yeni çip fabrikasını kuracağı yeri belirledi

Samsung, yeni 17 milyar dolarlık bilgisayar çipi tesisi için ABD'nin Texas eyaletini seçti.

Texas'ın Taylor kenti yakınlarında kurulacak tesis, Güney Koreli elektronik devinin ABD'deki en büyük yatırımı olacak.

Teknoloji sektöründen 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesisin, inşasına gelecek yıl başlanmasI; 2024'ün ikinci yarısında faaliyete başlaması planlanıyor.

Samsung, rakiplerinin birçoğu gibi, tedarik zinciri sorunlarını çözmek için ABD'de çip üretimini genişletmek için yarışıyor.

Şirketin elektronik cihaz çözümleri yöneticisi Kinam Kim, daha fazla üretim kapasitesi ile müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebileceklerini ve tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunabileceklerini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’tan müdürlerine talimat: "Emirleri yerine getirmeyen istifa etsin"!22 Kasım 2021 Pazartesi 22:15
  • Whatsapp Avrupa'daki gizlilik politikasını değiştirdi22 Kasım 2021 Pazartesi 10:29
  • Jeff Bezos’tan Boşanan Mackenzie Scott’ın Parası Bitmiyor21 Kasım 2021 Pazar 22:34
  • Türksat uydu filosunun en güçlüsü "Türksat 5B" teslim alındı!21 Kasım 2021 Pazar 22:33
  • Uzayda Devrim Niteliğinde Proje: 'Benzin İstasyonu Açmak Gibi'21 Kasım 2021 Pazar 22:11
  • Rusya Ve ABD Venüs’e Ortak Misyon Yollayacak21 Kasım 2021 Pazar 21:06
  • Tesla Sürücüleri Yolda Kaldı, Elon Musk Özür Diledi21 Kasım 2021 Pazar 17:31
  • Bilim İnsanları NASA’yı Uyardı: Yaşam Arayışında Sahte Kanıtlara Dikkat20 Kasım 2021 Cumartesi 23:16
  • Tesla Uygulamasında Erişim Sorunu: Sürücüler Araçlarına Binemedi20 Kasım 2021 Cumartesi 22:23
  • SpaceX Ve NASA’dan Yeni Test: Asteroit Ve Uyduyu Çarpıştıracaklar20 Kasım 2021 Cumartesi 21:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti