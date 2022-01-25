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Samsung’dan Kredi Kartları İçin Yeni Güvenlik Çipi

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kredi kartlarında kullanılmak üzere hazırladığı yeni ve özel bir biyometrik güvenlik sistemini duyurdu.
Samsung’dan Kredi Kartları İçin Yeni Güvenlik Çipi

Samsung’un yeni güvenlik sistemine sahip kredi kartlarında hem parmak izi okuma sensörü hem de güvenlik işlemcisi bulunacak. Şirket bu sistemle, kredi ve banka kartlarında dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı maksimum koruma sağlanacağını savunuyor.

Üzerinde parmak izi okuyucu bulunan kartlar ise halihazırda şu an kullanımda.

Samsung’un tasarladığı sistemde ise bilgiler cihaza gitmeden tanımlama yapıyor. Bu da sistemin güvenliğini benzerlerinden ayırıyor. Verileri hem doğrulayan hem depolayan hem analiz eden hem de işleyen sistem, yapay parmak izlerine ve diğer sahtecilik girişimlerine karşı da koruma sağlıyor.

Kartın temasız özelliği de parmak izi okuması olmadan çalışmıyor.

Samsung’un üst düzey yöneticilerinden Kenny Han, kartın öncelikli olarak ödeme sağlayıcılar için geliştirildiğini ancak sistemin gerektiği durumlarda öğrenci kartı gibi basit kartlar ya da üst düzey güvenliğin gerektiği giriş kartlarında da kullanılabileceğini söyledi. 

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