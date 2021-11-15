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Samsung'un 2022'de Piyasaya Süreceği Telefon Sayısı Ortaya Çıktı

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Samsung'un 2022'de Piyasaya Süreceği Telefon Sayısı Ortaya Çıktı
Samsung'un 2022'de Piyasaya Süreceği Telefon Sayısı Ortaya Çıktı

Birden fazla tüketici grubuna hitap eden Samsung'un 2022'de 52 yeni telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Yani şirket neredeyse her hafta yeni bir telefon tanıtımı yapabilir. Ayrıca katlanabilir telefonlarıyla bilinen Samsung bu segmentteki satışlarını da katlamayı hedefliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung cep telefonları dahil birçok akıllı ürün üretiyor.

Dünyanın en çok telefon satan firması Samsung birçok tüketici grubuna birden hitap ediyor. Giriş, orta ve ileri seviyede şirketin birçok telefonu bulunuyor. Bu nedenle Samsung rakibi Apple'dan çok daha fazla cep telefonu modeli üretiyor.

TOPLAMDA 52 MODEL

Sızan son rapora göre Samsung'un 2022 yılında kaç farklı model üreteceği ortaya çıktı. Şirketin 2022'de 52 farklı telefon modelini piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Ayrıca şirketin amacı katlanabilir cihazlarda telefon satışını artırmak.

Samsung'un seneye piyasaya süreceği katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 modellerinden yaklaşık 10 milyon adet üreteceği belirtildi. Bu da şirketin katlanabilir cihaz üretiminde satış hedeflerinin de belirlendiği anlamına geliyor.

Samsung ayrıca S22 serisinde 38 milyon adetlik üretim kapasitesi belirledi. Galaxy S21 FE'nin satış hedefi ise 9 milyonun üzerinde. Bu telefonun Ocak 2022'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung, Galaxy A13, Galaxy 33 5G ve Galaxy A53 5G'den oluşan A serisinde ise 78 milyon adetlik bir üretim hedefi belirledi.

SAMSUNG'UN GELECEĞİ KATLANABİLİR

Samsung halihazırda ayda 260 bin adet katlanabilir ekran üretiyor. Bilindiği şirket aynı zamanda dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçilerinden. Yani Samsung sadece telefon satmıyor aynı zamanda rakiplerine parça da satıyor. Örneğin en büyük rakibi Apple'ın OLED ekranlarını Samsung veriyor. Şirketin 2022 sonunda katlanabilir ekran üretimini aylık 1 milyon adete çıkarması bekleniyor.
Samsung sadece Güney Kore'de 1 milyondan fazla katlanabilir telefon sattı. Şirketin hedefi ise bu sayıyı 7 milyon adete çıkarmak.

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