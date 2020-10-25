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Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee 78 yaşında öldü

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Güney Kore'nin en büyük şirketler topluluğu Samsung Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee 78 yaşında hayatını kaybetti.
Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee 78 yaşında öldü

Lee, babasının kurduğu küçük şirketi ekonomik bir deve dönüştürüp, sigorta ve gemicilik gibi alanlarda da iş yapmaya başlamıştı.

Lee'nin yönetiminde Samsung Elektronik, dünyanın

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Samsung'daki herkes anısını yaşatacak ve kendisiyle paylaştığımız yolculuk nedeniyle minnetarız" denildi.

Lee, 1938'de Samsung Grubu'nun temelini atanlardan Lee Byung-chul'un üçüncü oğluydu. 1968'de aile şirketinde çalışmaya başladı ve babasının 1987'de ölmesinden sonra, yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

O dönem Samsung ucuz, düşük kaliteli ürünleri imal eden bir şirket olarak görülüyordu. Ancak Lee'nin liderliğiyle, şirkette radikal değişiklikler yapıldı.

Lee 1993'te çalışanlarına "Eşlerimiz ve çocuklarımız ait her şeyi değiştirelim" demesiyle meşhurdu. Daha sonra şirket, elindeki tüm cep telefonu stoğunu, 150 bin telefonun hepsini yaktı.

Lee nadiren medyaya konuşuyordu ve münzevi bir hayat sürüyordu. Bu nedenle "münzevi kral" adı takılmıştı.

Samsung Güney Kore'de ekonomiye hakim olan ve "chaebol" adı verilen aile şirketlerinin en büyüğü.

Chabollar, Güney Kore'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ekonomik dönüşümünde öncülük etti. Ancak uzun süredir şüpheli siyasi ve ekonomik bağlantıları nedeniyle eleştiriliyorlar.

Lee, biri eski Cumhurbaşkanı Roh Tae-woo'ya rüşvet vermekten olmak üzere, iki kez hüküm giydi.

Lee, 2008'de vergi kaçırma ve zimmete para geçirme suçlamalarının ardından Samsung Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Lee'ye vergi kaçırmaktan üç yıl hapis cezası verilmiş, ancak 2009'da cumhurbaşkanı tarafından affedildikten sonra, Güney Kore'nin 2018 Kış Olimpiyatları'nın ev sahipliğini almasında rol oynamıştı.

2010'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geri dönen Lee, 2014'teki kalp krizinin ardından yatalak oldu.

Lee'nin oğlu, Lee Jae-yong da, 2017'de Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin istifasıyla sonuçlanan rüşvet skandalında hapis yattı. Savcılar geçen ay da Lee'ye 2015'teki bir şirket birleşmesindeki rolü yüzünden yeni suçlamalar yöneltti.

en büyük teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Lee, Forbes dergisine göre 21 milyar dolalık servetiyle Güney Kore'nin en zenginiydi.

Samsung'dan yapılan açıklamada, Lee'nin yanıbaşında ailesiyle hayata gözlerini yumduğu belirtilirken, tam ölüm nedeni açıklanmadı. Lee 2014'te geçirdiği kalp krizinden sonra yatalak hale gelmişti.

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