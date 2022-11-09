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Şan, 10 Kasım Atatürk’ün Vefatının 84. Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Maliye Bakanı Şan, 10 Kasım Atatürk’ün Vefatının 84. Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Şan, 10 Kasım Atatürk’ün Vefatının 84. Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

 

Mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağın ruhunu ortaya koyan, doğru, gerçekçi, bilimsel yaklaşımları, evrensel fikirleri, insani değerlere, özgürlüğe olan bağlılığı, üstün nitelikleri, ileri görüşlülüğü, liderliği, siyasi ve askeri başarıları ile yaşadığı çağa damgasını vuran bir dünya lideri olduğuna dikkat çekti.

 

Maliye Bakanı Alişan Şan; “En zor zamanlarda kararlılığı ve azmi ile Türk Milleti’nin geleceğini aydınlatan, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna milletiyle birlikte, sarsılmaz inancıyla destanlar yazan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi, saygı ve özlem hiç eksilmeyecektir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında bir kez daha saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi.

 

 

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