Maliye Bakanı Alişan Şan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Şan’ın mesajı şöyle;

“Türk insanının büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümündeyiz.

18 Mart tarihi ve Çanakkale, vatan topraklarını zor şartlar altında ve kısıtlı mühimmatla, yokluk ve zorluğa rağmen inanç ve azimle canları pahasına savunan Kahraman Ecdadımızın, sökülüp atılmak istendiği topraklara Türklük mührünü vurduğu tarih ve yerdir. Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk Vatanının parçalanamayacağını dünyaya bu şanlı zaferle göstermişlerdir.

Hiç kuşkusuz ki bu kutlu mücadeleye Kıbrıs Türkü olarak Atalarımız da katılmış, bazıları cephede savaşmış, bazılarıysa doktor olarak savaşta yerini almıştır. Ada üzerinde ise tiyatrolar düzenlenerek geliri Anadolu insanımıza gönderilmiştir. Kıbrıs Türkü, Çanakkale’den ve farklı cephelerden Kıbrıs’a getirilerek Gazimağusa esir kampına yerleştirilen Ecdadını kurtarıp, “Onlar gelemiyorsa biz esirleri kurtarıp Ada üzerinde mücadeleyi başlatacağız” diyerek zor şartlar altında Ada üzerinde büyük bir direniş göstermiştir. Bu uğurda Dr. Hüseyin Behiç ve arkadaşları esir edilmiş, fakat Kıbrıs Türkü mücadelesinden ödün vermemiştir.

Bu destansı mücadele ve devamında kahramanca yürütülen Vatan savunmasında, bu coğrafyada bizler özgürce yaşayalım diye birçok insanımız ya Şehit ya Gazi olmuş ama özgürlüğünden vazgeçmemiştir. Bizler, “Mecbur kalmadıkça savaşı bir cinayet” olarak gören, fakat “Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır” diyen bir neslin devamıyız. Bu bağlamda bizlere düşen görev, dünü unutturmamak, yeni nesle aktarmak ve onlardan aldığımız kutsal emanetleri daha ileriye taşıyarak yüceltmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere Vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, bu uğurdan can vermiş Aziz Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan Kahraman Gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Azamızda olan Kahraman Gazilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”