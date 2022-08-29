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Şan, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü Yıldönümü Vesilesiyle Kutlama Mesajı Yayınladı

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Şan, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü Yıldönümü Vesilesiyle Kutlama Mesajı Yayınladı
Şan, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü Yıldönümü Vesilesiyle Kutlama Mesajı Yayınladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

 

Şan mesajında şunları söyledi;

“Türk milletinin, esaretle sınavının en büyük örneklerinden biri olan 30 Ağustos, Türk milletinin en zor şartlarda dahi bağımsızlığı için neleri başarabileceğinin en büyük ispatıdır.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılını kutlarken büyük ve güçlü Türk milletinin inşasında başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Aziz Şehitlerimizi rahmetle anarken, tüm emeği geçenlere rahmet ve minnet diler, genç nesillerinde tarihten ders alarak geleceğe ışık tutmalarını temenni ederim.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yılı tüm Türk milletine hayırlı olsun.”

 

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