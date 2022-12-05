Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN, 5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Maliye Bakanı Alişan Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir toplumunun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ve haklarla doğru orantılı olduğunu söyleyen Bakan Şan, Türkiye Cumhuriyeti’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bütün dünyaya örnek olan bir devrim ile 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, Türk Kadınına verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

Türk ulusunun bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı’nın da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini her zaman kendine şiar edindiğini kaydeden Maliye Bakanı Alişan Şan, kadının önemli ve saygın bir yeri olduğunu belirterek; “Tarih boyunca milletimizin var oluş mücadelesinde canını ortaya koyan kadınlarımız, bugün de çalışma hayatında, siyaset arenasında, yasama, yürütme ve yargıda, sanatta, sporda, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde… Kısacası toplumsal yaşamda önemli başarılara imza atmış, kalkınma hamlesi olan Cumhuriyetimizin yükselmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.