  • BIST 4.954,11
  • Altın 1075.896
  • Dolar 18.6354
  • Euro 19.6247
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

» »
Maliye Bakanı Alişan Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN, 5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

 

 

Maliye Bakanı Alişan Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Bir toplumunun uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ve haklarla doğru orantılı olduğunu söyleyen Bakan Şan, Türkiye Cumhuriyeti’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bütün dünyaya örnek olan bir devrim ile 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, Türk Kadınına verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

 

Türk ulusunun bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı’nın da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini her zaman kendine şiar edindiğini kaydeden Maliye Bakanı Alişan Şan,  kadının önemli ve saygın bir yeri olduğunu belirterek; “Tarih boyunca milletimizin var oluş mücadelesinde canını ortaya koyan kadınlarımız, bugün de çalışma hayatında, siyaset arenasında, yasama, yürütme ve yargıda, sanatta, sporda, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde… Kısacası toplumsal yaşamda önemli başarılara imza atmış, kalkınma hamlesi olan Cumhuriyetimizin yükselmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvan satışlarında okka kullanan kişilere yasal işlem başlatılacak05 Aralık 2022 Pazartesi 12:09
  • Bir Haftada 52 Trafik Kazası Gerçekleşti05 Aralık 2022 Pazartesi 12:02
  • Evinde Ölü Olarak Bulundu!05 Aralık 2022 Pazartesi 11:55
  • Naimoğulları: Marketlerde et satışı yasaklansın!05 Aralık 2022 Pazartesi 11:30
  • Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol Ankara’ya gidiyor05 Aralık 2022 Pazartesi 11:25
  • Limasol Bankası’nda Türk İşaret Dili Farkındalık Semineri Düzenlendi05 Aralık 2022 Pazartesi 10:51
  • “Kimliksizler” AB Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis ile Görüştü05 Aralık 2022 Pazartesi 10:25
  • Güngördü: Kadın ve Erkek Eşitliği Laik Devlet Düzeninin Temel Yapı Taşlarından Biridir05 Aralık 2022 Pazartesi 10:14
  • Ümmet Dudurga Hayatını Kaybetti05 Aralık 2022 Pazartesi 09:13
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı (5 Aralık 2022)05 Aralık 2022 Pazartesi 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti