Şan: Akaryakıtta teşvik uygulanmaz

Maliye Bakanı Alişan Şan, Cumhuriyet Meclisi’nde teşviklerle ilgili konuştu.

“TEŞVİKLER 3 AYRILIYOR”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Teşvik Yasası, turizm sektöründen gelenler ve kaynakları yurt dışından olan projeler için 3 ayrı teşvik olduğunu söyledi.

Teşvik Yasası’ndan gelenlerde KDV ve gümrüklerinde muafiyet olduğunu turizm teşviklerinde gümrük muafiyeti bulunduğunu ve kaynağı yurt dışından gelen projelerde ise hem KDV hem de gümrük muafiyeti olduğunu belirtti.

“AKARYAKITTA TEŞVİK UYGULANMAZ”

Teşviklerin kalem kalem incelenerek uygulandığını söyleyen Şan, akaryakıtta ise teşvik uygulanmadığını söyledi.