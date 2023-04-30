Şan: Alın teri ve emek en yüce değerdir

Maliye Bakanı Şan mesajında şunları kaydetti:

“Bu anlamlı gün, birlik ve beraberliğin, dayanışma ile yardımlaşmanın, hoşgörü ve barışın, dostluk ve kardeşliğin, alın teri ile emeğin ne kadar değerli olduğunun hatırlanmasına vesile olan gündür.

Alın teri ve emek en yüce değerdir. Bu günün tüm zorluklara rağmen, bir şenlik havasında geçmesini diliyor, ülkemizin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan tüm kardeşlerimin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.”