Şan: Bazı kurumlar, bazı kurumların üzerine pençelerini geçirdi!

Alişan Şan, KIB-TEK'te aynı ihale katılımcısının defalardır itiraz bedelini ödeyerek, ihaleye itiraz ettiğini söyleyerek, 'o kadar çok para kazanmışlar ki, itirazlarını sürekli tekrarlıyorlar' diye konuştu.

Şan, "ihalenin açılmasına 2-3 gün kala bir itiraz dosyası daha düzenliyorlar ve ihale duruyor. Bunu yapan da hep aynı şirket' dedi.

"İhale Yasası revize edilmeli"

İhale Yasası'nın da revize edilmesi gerektiğini dile getiren Şan, itirazların da belirli bir süre içerisinde yapılması gerektiğini belirtti. "Bu ihale yasasını beğenip beğenmeme değildir' diyen Şan, 'bazı kurumlar, pençelerini bazı kurumların üzerine geçirdi' diye konuştu.

Güngör Çöplüğü ihalesi...

Güngör Çöplüğü ile ilgili ihalenin iptaliyle de ilgili konuşan Şan, şunları söyledi:

"29 yıllığına ihale yapmaya çalışıyoruz Güngör Çöplüğü için. Orada bir yangın söz konusu, çöpün devrini yapacaktık ama yangın var. Bununla ilgili Çevre Dairesi'nden orada ne kadar çöp yandığını ve ne kadar çöp kaldığını öğrenmek için bilgi talep ettik. Çevre Dairesi bize uzmanlardan detaylı bilgi bekliyoruz yanıtını verdi. Bunu öğrenebilmek adına da ihaleyi iptal ettik"