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Şan: Bütçe Açığı 3 Milyar 50 Milyon TL

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Maliye Bakanı Alişan Şan, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, 2023 Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şan: Bütçe Açığı 3 Milyar 50 Milyon TL

Maliye Bakanı Şan, 2023 yılında toplam giderlerin 35 milyar 850 milyon TL olarak hesaplandığını ifade ederek, “32 milyar 800 milyon TL ise gelirimiz var. Bütçe açığımız 3 milyar 50 milyon TL. Yaklaşık yüzde 9 oranında…” dedi.

Şan, “2023 yılı içerisinde yapacağımız çalışmalar ile hayata geçireceğimiz yasalarla birlikte gelirlerimizi artıracağız ve açığı kapatmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Şan, “İnşallah ek bir bütçe yapmaya ihtiyacımız olmayacak” diyerek, bakanlıkların ve kurumların geçen yıla oranla bütçelerinin yüzde 180 artırıldığını aktardı.

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