Şan: Bütçe ile İlgili Endişeler Boşa Çıkacak

"Muhalefetin bütçe ile ilgili endişeleri boşa çıkacak" diye konuşan Maliye Bakanı Alişan Şan, gelirleri artırma noktasında mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti. Şan, en kısa zamanda forex, kripto, sanal şans oyunları gibi yasaların da Meclis'in gündemine taşınarak buradaki gelirleri artırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kayıt dışılığın gelirlerde ciddi anlamda kayıba neden olduğunu belirten Şan, bu yönde de çalışmaları olduğunu 'yazar kasa posa' geçiş için çalışmaların hızlandığını söyledi.

Şan dijitalleşmeye ve otomasyona da önem vereceklerini belirterek, E-Devlet'in önemine dikkat çekti.

Gümrüklerde denetim mekanizmalarına da ihtiyaç olduğunu dile getiren Şan, göreve geldiğinden beridir bu konularda adım attıklarını ve süreçlerin en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

Bu kürsü reklam yeri değildir!

Konuşmasının devamında Meclis kürsüsünün reklam yeri olmadığını kaydeden Şan, 'ben buradan reklam yapmayacağım' diye konuştu.

Göreve geldiği günden beridir sorunların çözümü noktasında elinden geleni yasalar dahilinde yaptığını dile getiren Şan, 'popülizm yapmamak için elimden gelen herşeyi yapıyorum Bu çizgide görevime devam edeceğim' diye konuştu.