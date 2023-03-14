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Şan: Çalışan ve emeklinin maaşları ve hakları erimedi

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Maliye Bakanı Alişan Şan, hayat pahalılığına rağmen çalışan ve emeklinin maaşları ve haklarının erimediğini söyledi. Şan, her dönemin kendi koşullarına göre değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.
Şan: Çalışan ve emeklinin maaşları ve hakları erimedi

Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan Şan, Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanı Protokolü’ne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı.

“Ne zaman bir nefese ihtiyacımız olduysa Türkiye Cumhuriyeti yanımızda oldu... Türkiye Cumhuriyeti’ne kaynak aktarmamız söz konusu olmadığına göre, projenin kaynağı Ankara olacak.”

“HER DÖNEM KENDİ KOŞULLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Her dönemin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şan, cımbızla alma ve göstermenin doğru olmadığını söyledi.

"MAAŞ VE HAKLAR ERİMEDİ"

Hayat pahalılığı oranına işaret eden Şan, çalışan ve emeklinin maaş ve haklarının erimediğini ifade etti, daha iyinin de olabileceğini söyledi.

Yüzde 1 KDV iadelerine de başladıklarını hatırlatan Şan, “Hangi koşullardan buralara geldiğimiz ortada.” dedi.

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