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Şan: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Halkımıza Hayırlı Olmasını Diliyorum

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Maliye Bakanı Alişan Şan, yapılacak olan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin hayat bulması dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek mutlu olduğunu dile getirdi.
Şan: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Halkımıza Hayırlı Olmasını Diliyorum

Maliye Bakanı Şan’ın açıklaması şöyle:

“ Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin hayat bulması Genç Cumhuriyetimizin daha kurumsal bir yapıya sahip olmasına katkı koyacak bir eserdir. Gerek Cumhurbaşkanlığı binasının gerekse Cumhuriyet Meclisi binasının mevcut haliyle yetersiz kaldığı, ihtiyaçları karşılamadığı herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Yapılan yerleşke bir ihtiyaç dolayısıyla yıllardır dile getirilen fakat hayat bulmayan bir düşüncenin hayat bulmasıdır.

Doğal dokusuna zarar vermeden yeşil alanın da korunarak yapılacağı Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binası, halkımızla iç içe olacağımız, spor kompleksi ve kültürel çalışmaların icra edileceği alanları da içerisinde barındıracaktır. Dün yanımızda olan Anavatanımız ve Anadolu insanımız bugün yine kendi imkanlarını seferber ederek KKTC’ye ve halkımıza yakışır bir projeyi bizlerle buluşturmak için hem gönlünü hem de maddi imkanlarını seferber ederek bizlere bu imkanları sağlamıştır.

İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda bugün bu düşüncenin Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin hayat bulmasından dolayı çok mutluyum. Başta BM’de güçlü sesimiz olan,  KKTC’nin tanınması bağlamında tüm dünyaya seslenen ve KKTC’deki yatırımları destekleyen Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emekleri geçen herkese ve Anadolu insanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Millet Bahçesi projesinin KKTC’ye ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum”

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