Şan: Daha Güzel Yarınların Bizlerin Olacağına Hiç Şüphemiz Olmadığı Gibi, Bunun İçin Durmadan Çalışıyoruz

Maliye Bakanı Alişan Şan, yaklaşık iki yıl süren pandemi sürecinin ve hemen ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının, dünyayı, bölgeyi ve ülkemizi gerek siyasi, gerekse ekonomik olarak olumsuz yönden etkilediğini, ancak tüm olumsuzluklara rağmen, hem Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi manevi katkı ve destekleri, hem de bu zor dönemde, hükümetin aldığı tedbirler ve önlemlerle, ülkede sürdürülebilir yapı ve ekonomik hareketliliği öyle ya da böyle sağlamayı başardığına dikkat çekti.

“Elbette yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Emtia fiyatları ve tedarik zincirinin maliyetleri yüksek. Tüm bunların getirdiği olumsuzluklara rağmen ülkemizde ciddi bir ekonomik hareketliliği de gözlemlemekteyiz” diyen Maliye Bakanı Şan, atacakları adımlarla hem kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, hem de yeni projelerle gerek tasarrufu, gerekse gelirleri artırarak sürdürülebilir bir yapıyı ülkemize ve insanımıza da kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

“İnancımız daha iyi günleri görmektir. Daha güzel yarınların bizlerin olacağına hiç şüphemiz olmadığı gibi, bunun için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ataş ve dernek heyetini kabul etti.

Ataş

KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ataş’da nezaket ziyaretinde Maliye Bakanı Alişan Şan’a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. “Bizler sizin bu görevi Kıbrıs Türk Halkı için layıkıyla yerine getireceğinizden eminiz” dedi.

Pandemi sonrası gerek dünya, gerekse KKTC’nin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Ataş, ayrıca, UBP hükümetinin, elini taşın altına koyarak, bu zor süreci başarı ile atlatacağına, ülkenin, gerek ekonomik, gerekse istikrar anlamında eski güzel günlere yeniden döneceğine inandıklarını söyledi.