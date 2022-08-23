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Şan: Dönemimiz bilişim dönemi

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Şan: Dönemimiz bilişim dönemi
Şan: Dönemimiz bilişim dönemi

Maliye Bakanı Alişan Şan, bilişim ve teknoloji çağında, sistemli, hızlı ve doğru bir planlama ile kamu kurum ve kuruluşlarının çağ atlayabileceğini, bu anlamda kamuya güç katacak programları kararlılıkla hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şan’a, 2017 yılından bu yana devam eden ve yavaş yavaş tamamlanma aşamasına gelen KKTC Gümrük Bilgi Sistemi (Gümrük Otomasyon) projesi hakkında yüklenici TÜRKSAT ve NETAŞ yetkilileri tarafından proje hakkında sunum yapıldı. Toplantıda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ve projeden sorumlu personel de hazır bulundu.

Bakan Şan, özel sektörün içerisinden gelen bir siyasetçi olarak, geleceği bilişim ve teknoloji de gördüğünü, dolayısıyla bilişim ve teknolojiye daima önem verdiğini belirterek; “Dönemimiz bilişim dönemi. Çağ bilişim, teknoloji çağı. Bunu en etkin, en verimli kullanan kişiler, şirketler, devletler, ilerleme, tasarruf, yatırımlarda da önemli yollar kat eder. Bir değerlendirme yapmam gerekirse, bu konuda bizim daha çok adım atmamız gerektiği inancındayım” dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana gerek vergi gerek gümrük gerekse de diğer dairelerdeki otomasyon sistemlerini gündemine aldığına işaret eden Maliye Bakanı Alişan Şan, otomasyon sisteminin olmaması veya yeterince aktif kullanılmamasının sıkıntılarını yaşadıklarını gözlemlediğini ve bu çağda bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Devletimin, Halkımın, Hükümetimin bu teknolojiden mahrum kalmasını istemiyorum. Diğer taraftan ülkenin kaynakları israf oluyor, bunları yakalamamız lazım. Hızlı hareket etmeliyiz. Bu nedenle konunun takipçisi olacak, süratle alınması gereken kararları, atılması gereken adımları, üstümüze düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Maliye Bakanı Alişan Şan’ın konuşmasının ardından, Bakan Şan’a, Gümrük Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

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