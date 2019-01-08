  • BIST 90.697
  • Altın 226,855
  • Dolar 5,4868
  • Euro 6,2735
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

San Francisco açıklarında ıssız adadaki otel, 65 bin dolar maaşla personel arıyor

»
ABD'nin San Francisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor.
San Francisco açıklarında ıssız adadaki otel, 65 bin dolar maaşla personel arıyor

ABD'nin San Francisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor.1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor. Bu nedenle otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşü kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

İşe alınan kişiler yemek, temizlik, malzeme tedariği ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.

Otelin 4 gün açık olduğunu ancak kalan günlerde de özel etkinlikler gerçekleştiğini söyleyen otel yetkilisi, poizsyona başvurmak isteyenlerin tekne kullanabilmesi ve sigara içmemesi gerektiğini söyledi.

İş ilanında ayrıca otelde internet ve televizyon olmadığı da vurgulanıyor.

Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara "olağanüstü bir manzara, temiz hava, tekneler, tarih ve dolgun bir maaş" vaat ediyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’da sözelci genç elektrik akımına kapıldıktan sonra matematikçi oldu (Video)08 Ocak 2019 Salı 13:56
  • Kadınlardan hangisi yalan söylüyor? (Detaylar cevabı ele veriyor)08 Ocak 2019 Salı 12:02
  • Buzulların erimesiiyle yeni tehlike bir ortaya çıkabilir08 Ocak 2019 Salı 10:17
  • "50 yaş üstü kadınlar aşık olmak için çok yaşlı"08 Ocak 2019 Salı 09:21
  • Yanlış umut sendromu nedir?07 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
  • Seyirciye güvendi, 600 bin tl'den oldu!07 Ocak 2019 Pazartesi 20:02
  • Reddedilen kadın hoşlandığı adama 159 bin mesaj attı!07 Ocak 2019 Pazartesi 19:45
  • Tayland S.Arabistan'dan kaçan kadını geri göndermeyecek07 Ocak 2019 Pazartesi 18:20
  • Twitter rekoru: 4 milyon retweet07 Ocak 2019 Pazartesi 18:03
  • 'Portekizli askerler' 13 bin kişiyi soktu!07 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti