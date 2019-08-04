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San Francisco Havalimanı’nda plastik şişede su yasaklandı

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ABD’nin San Francisco kentindeki havalimanında plastik şişe yasağı getirildi. Temmuz ayında plastik pipet kullanımını yasaklayan San Francisco Uluslararası Havalimanı yönetimi şimdi de plastik şişede su satılmasını yasakladı.
San Francisco Havalimanı’nda plastik şişede su yasaklandı

20 Ağustos’ta başlayacak uygulama kapsamında, havalimanındaki restoran, bar ve büfelerde sadece cam şişede, dönüştürülmüş alüminyum kutu veya diğer ‘sertifikalı’ dönüşüm malzemelerinden elde edilen ambalajlarda su satılabilecek.

Havalimanının 2016’da yürürlüğü konan beş yıllık stratejik planı kapsamındaki uygulamayla plastik atığın yok denecek kadar az seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Her yolcunun havalimanında en az yarım kiloluk çöp bıraktığından yola çıkan yöneticiler, bunu asgari seviyeye indirmek için tek kullanımlık kahve fincanı, peçete gibi ürünlere de sınırlama getirdi. Yasak sonrasında herkesin rahatça su içebilmesi için 100 noktaya sebil kondu.

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