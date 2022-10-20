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Şan: Halkın Refahını Düşünüyoruz

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Maliye bakanı Şan, Tel-Sen heyeti ile bir araya geldi
Şan: Halkın Refahını Düşünüyoruz

Bakan Şan, halkın refahını düşünen, gelir seviyesinin artırılması için uğraş veren bir siyaset yürüttüğünü, bu nedenle her işi titizlikle yaptığının bilinmesi gerektiğini söyledi. 

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyeti ile bir araya geldi.

SOYSAN

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin başta alt yapı olmak üzere vermiş olduğu hizmetlerle ülkenin haberleşme ağında büyük önem arz ettiğini belirtti. 

Soysan, ancak buna rağmen uzun yıllardır gündemden düşmeyen kimi zaman özelleştirme, işletme yetkisinin devri veya kamu-özel işbirliği modellerinin ortaya atılarak, bu tür iddiaların çalışan personeli de endişelendirdiği ve verimliliği erozyona uğrattığına dikkat çekti. 

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi'nin personel, araç-gereç, organizasyon eksikliklerine rağmen özverili bir biçimde çalıştığını kaydederek, ancak emekliye ayrılan personel eksikliğinin giderilmesi içinde sahada çalışacak personel alımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

Görüşmede ayrıca, genel olarak haberleşme ve iletişim konularında görüş alış verişinde de bulunuldu.

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