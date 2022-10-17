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Şan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği Heyetini Kabul Etti

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Maliye Bakanı Şan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği Heyetini Kabul Etti
Şan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği Heyetini Kabul Etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve beraberinde yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, bir süre görüştü.

 

RAHMİOĞLU RAMİZ

Görüşmede, randevu taleplerine hızla yanıt veren Bakan Şan’a teşekkür ederek başlayan KISAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, derneğin temel amacının, kadın sağlığı konularında toplum içerisinde ne kadar az konuşulduğu ve bunun çeşitli kadın hastalıkları ve adetlerle ilgili farkındalık eksikliklerine yol açtığını belirtti.

 

Derneğin, farkındalık yaratmak adına kadının regl döneminde, ‘âdet yoksunluğu’ başlığı altında bir proje geliştirdiklerine dikkati çeken Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz,  adet ürünlerinin lüks değil, ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yaşanan ekonomik sıkıntılarda göz önünde bulundurulduğunda kadınların pet, tampon gibi regl ürünlerine ulaşımının kolaylaştırılması için bu ürünlerin üzerindeki yüksek KDV kategorisinden çıkarılıp, KDV’nin sıfırlanmasını talep ettiklerini belirtti. “Bireyler bu ürünlere daha rahat ulaşabilmeli. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz” dedi.

 

KISAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz konu hakkında, çeşitli birlik, kuruluş ve derneklerden destek aldıklarının da altını çizdi.

 

ŞAN

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği (KISAD) Yönetim Kurulu’nu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Maliye Bakanı Alişan Şan, Kadın vücudunun yaşadığı temel ve düzenli bir döngünün konuşulmasının bugün hala daha birçok toplumda büyük bir tabu olduğuna dikkati çekerek, bu tabuyu yıkmak ve doğal sürecin ihtiyaçlarını gidermek için bu yönde bir farkındalık yaratan dernek yönetimini tebrik etti.

 

Doğal bir sürecin ihtiyaçlarının giderilmesinin bir lüks değil, ihtiyaç olduğuna inanç belirten Maliye Bakanı Alişan Şan, derneğin ve birçok kadının bu talebini, yerinde ve haklı bir talep olarak değerlendirdiğini, bunu gündemlerine alacaklarını ve ivediliği için neler yapılabilir noktasında çalışacaklarını belirtti.

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