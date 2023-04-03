Şan, KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği heyetini kabul etti. Kabulde, sektörle ilgili talepleri içeren bir metin Bakan Şan’a verildi.

-Tilki

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki kabulde yaptığı konuşmada, birlik üyesi okulların, ekonomik ve çalışma şartları bakımından zor bir dönemden geçtiğini belirterek, sektörün taleplerini içeren bir metni Maliye Bakanı Alişan Şan’a takdim etti.

-Şan

Maliye Bakanı Şan da, sektörün sorun ve taleplerini dinleyerek, şoför okullarının, eğitimli şoförlerin yetişmesine önemli katkılar sağladığının altını çizdi.

Bakan Şan, okulların sıkıntılarının farkında olduğunu, sorunların birlikte istişare edilerek, çözüme ulaşacağını kaydetti.