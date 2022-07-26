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Şan: KKTC için tüm gücümüzle çalışacağız

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KKTC Maliye Bakanı, Alişan Şan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şan: KKTC için tüm gücümüzle çalışacağız

Şan'ın açıklaması şu şekilde;

"Dünyanın ve Ülkemizin çeşitli badireler atlattığı bir dönemde layık görüldüğüm bu görevde şahsıma duydukları güvenden dolayı başta Başbakanımız Sn. Ünal Üstel olmak üzere , çalışma arkadaşlarıma ve halkımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Kısa dönemde ülke maliyemizi toparlayacak , KKTC’yi daha refah ve mutlu bir ülke haline getirecek eylem planlarımızı faaliyete koyup, yaşadığımız bu zor dönemden hızlıca çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla bakanlığımızda alacağımız kararlarla, kısa sürede tüm sektörlerde ve vatandaşlarımızda mali rahatlamayı sağlayacağız. KKTC’deki mevcut kaynakları görünür ve ulaşılır hale getirip , doğru yerlerde kullanmak için ivedilikle gerekli adımları atacağız.

Halkımızın yapılacak reformlara vereceği destek ve Anavatanımızın katkılarıyla daha güçlü KKTC için tüm gücümüzle çalışacağız.

İş bu vesileyle , tüm halkımıza sağlık ve esenlikler dilerim."

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