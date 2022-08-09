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Şan, KTSO heyetini kabul etti

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Şan, KTSO heyetini kabul etti
Şan, KTSO heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Şan kabulde yaptığı konuşmada, iş insanı kökenli bir siyasetçi olarak, KTSO üyelerinin ülke ekonomisinin hareketlendirilmesi için neler yapılması gerektiği konusundaki fikirlerini önemsediğini kaydetti ve tüm sektörlerle diyalogdan yana bir tavır geliştirdiğini belirtti.

Sanayi sektörünün bir ülkenin en can alıcı noktalarından olduğunu belirten Şan, ülkenin kalkınması için, ekonomiye ivme kazandıran, ülkeye yatırım yapan ve iş imkânı sağlayan üretim sektörlerinin el üstünde tutulması gerektiğini, kendilerinde bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu ise, “Zengin ekonomiler üretimden geçer. Üretimi güçlü olan ülkeler zengin olur” diyerek, bu çerçevede ülkeyi yönetenlerin, üreticilere daha yakından ve çok daha fazla sarılmasını istediklerini belirtti.

Kamacıoğlu üyelerinin talep, beklenti ve fikirlerini de Şan’a aktardı.

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