Maliye Bakanı Şan: Tüm gayemiz, ülke ekonomisine sürdürülebilir bir yapı kazandırmak

Maliye Bakanı Alişan Şan, hükümetin ve maliyenin tüm gayesinin, ülke ekonomisine sürdürülebilir bir yapı kazandırmak olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.

Şan, maliyede uygulamak istediği ekonomik modelin, piyasayı daraltmanın aksine, gelirleri çoğaltmak amacı taşıdığını da ifade etti.

Bakan Şan, kayıt dışı ekonominin de üzerine gidileceğini, buna sebep olan etkenlerin tespiti ve önlemlerine yönelik çalışacaklarını da söyledi.

Bakanlık açıklamasına göre Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) bir heyeti kabul etti.

Maliye Bakanı Alişan Şan kabulde yaptığı konuşmada, Vergi Usul Yasası’nda enflasyon düzeltmesi kuralının da gündemlerinde bulunduğunu tüm paydaşların bu konudaki görüş ve önerilerini almak için ekonomik sektör temsilcileriyle görüştüklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz de ülkenin uzun bir süredir yüksek enflasyonun girdabında olduğunu, işletmelerin sermaye yapısının bozulduğunu, işletmelerin küçüldüğünü, enflasyon ve kur farklarından kaynaklanan vergi yükü altında ezildiğini söyledi.

Deniz, tüm bu sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, “Vergi Usul Yasası’nın enflasyon düzeltmesi kuralının ivedilikle gerekli alt düzenlemeler yapılarak” uygulamaya konmasını da talep etti.