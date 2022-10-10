Şan: Türkiye Tarafından Yapılacak Olan Katkı Yaklaşık 100 Milyon TL

Maliye Bakanı Alişan Şan, maaş ödenemeyen Lapta, Yenierenköy ve Büyükkonuk belediyelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, devlet olarak çalışanların maaşlarını alması noktasında katkı koyduklarını söyledi.

Bütçe açığına ilişkin olarak ise Şan, Türkiye tarafından yaklaşık 100 milyon TL’lik bir katkı yapılacağını ifade etti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, BRT’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyelere sağlanan devlet katkısı ile ilgili olarak Bakan Şan, hafta sonu yapılan girişimler sonucu grevin askıya alınmasının sağlandığını belirtti.

Şan “Çalışanlarımızı sokağa dökmeye gerek yoktu, her zaman uzlaşmacı olmak gerekir. Hem Başbakan, hem hükümet, hem ben hafta sonu gerekli girişimleri yaptık, sendikalar ve belediye başkanları ile görüştük ve hem grevi kaldırdık, hem de çalışanların maaşlarını alması noktasında devlet olarak bir katkı koyduk” diye konuştu.

Bütçe açığına ilişkin olarak ise Maliye Bakanı Alişan Şan, Mayıs ayında yapılan ek bütçenin Haziran ayında çıkan hayat pahalılığı oranına göre düşük kaldığına işaret ettii.

Şan “Mayıs ayında ek bütçe yapılmıştı, bu ek bütçe yapılırken İstatistik Kurumu’nun verdiği bilgiler ışığında hazırlandı. Haziran ayı için öngörülen hayat pahalılığı yüzde 9 üzerinde çıktı. Yani bizim bütçemizin yüzde 9 daha büyük olması gerekirken daha küçük oldu” dedi.

Maliye olarak ödemeleri eksiksiz yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Şan, bütçede bir açık olduğunu bununla ilgili Türkiye yetkilileri ile istişarelerde bulunduklarını ve bu konuda teknik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Şan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacak olan katkının yaklaşık 100 milyon TL olduğunu kaydetti.

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısına ilişkin çalışmaların devam ettiğini de aktaran Alişan Şan, ay sonuna bütçe yasa tasarısının teslim edilmiş olacağını söyledi.

Kıb-Tek’in akaryakıt alım ihalesinin durdurulmasına ilişkin olarak ise Şan, katılımcı firmaların birinin itirazda bulunması üzerine Rekabet Kurulu’nun yasası gereği yürütmede durdurma kararı aldığını belirtti.

Bakan Şan, Güngör katı atık işletme ihalesi konusuna da değinerek, çöplükte çıkan yangının ardından çöplükteki lotların da zarar gördüğünü, lotların durumunun belirlenmesinin ardından yine ihaleye çıkılacağını aktardı.