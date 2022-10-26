  • BIST 3.978,40
  • Altın 997.413
  • Dolar 18.5904
  • Euro 18.6806
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

Şan: Üç Devlet, Tek Milletiz!

» »
Maliye Bakanı Şan, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu’nu kabul etti
Şan: Üç Devlet, Tek Milletiz!

Maliye Bakanı Alişan Şan, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’nu kabul etti.

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’nu misafir etmekten mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘Gönül kapımda, mekân kapımda sizlere sonuna kadar açıktır.
Üç devlet, tek milletin mensupları olarak, dostluğumuzda, kardeşliğimizde baki. Sevinciniz sevincimiz, kederiniz kederimizdir” dedi.

Bakan Şan, bugün de bundan sonra da KKTC olarak Azerbaycan ile ilişkileri son derece önemsediklerini ifade ederek, iki ülke arasındaki gönül bağının pekiştirilmesi, gerek ekonomik, gerek kültürel, gerekse eğitim konularında ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek, birlikte hareket etmek adına çok daha ciddi adımlar atmak gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Alişan Şan konuşmasının devamında; “Üç devlet, tek milletiz. Ancak ortak ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından henüz yolun çok başındayız. Özü, düşüncesi, fikri bir olan Türk Milletinin mensupları olarak ilişkilerimizi çok daha sıkı bir noktaya getirmemiz gerektiği inancındayım. Bu köprülerin kurulması, güçlenmesi ve bağların artırılması noktasında bizlere ve siz sivil toplum örgütü temsilcilerine çok ciddi görevler düşüyor” diye konuştu.

HASANOĞLU

Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da konuşmasında, KKTC ve Azerbaycan arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini, bu nedenle cemiyetin yapmış olduğu çalışmalar ve iki kardeş ülkenin gelişimine katkı koyacak projeleri Maliye Bakanı Şan’a aktardı.

Cemiyet Başkanı Hasanoğlu, KKTC’de sağlık sektöründe 8 Doktor, 40’a yakın akademisyen, küçük çapta da olsa 10 iş insanı, 300’e yakın öğrenci ve 240 civarında Azerbaycanlı ailenin yaşadığını da belirterek, eğitim, kültürel ve ileriye dönük yatırımların gelişmesi adına işbirliğinin önemine değindi.
KKTC’li iş insanları ile Azerbaycanlı iş insanlarının her iki ülkede de çeşitli alanlara yatırım yapmasını teşvik edecek projeler geliştirmek istediklerini, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan’a günün anısına hediye takdim etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bengihan: “Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak…”26 Ekim 2022 Çarşamba 16:25
  • Barista, bar, mutfak, ön büro, kat hizmetleri ve servis elemanı yetiştirme kursu düzenleniyor26 Ekim 2022 Çarşamba 16:11
  • Ercan’da Tatbikat26 Ekim 2022 Çarşamba 15:36
  • Öztürkler: “Kayıtlılığın sağlanması amacıyla yeni bir sayfa açıyoruz”26 Ekim 2022 Çarşamba 15:16
  • Oğuz'dan süt fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama26 Ekim 2022 Çarşamba 15:14
  • Seraları Fırtınadan Zarar Gören 11 Üreticiye Tazminat Ödendi26 Ekim 2022 Çarşamba 14:53
  • Benli: “Avrupa’da Yeni Hedeflerimiz Var”26 Ekim 2022 Çarşamba 14:45
  • Tatar: Hiç kimse bu halkı ve bu halkın gençlerini engelleyemez26 Ekim 2022 Çarşamba 14:37
  • Dr. Mehmet Şenol, İskele Belediye Başkanlığına Aday!26 Ekim 2022 Çarşamba 14:23
  • Patates Üreticileri Birliği, Sanayi Tipi Patates Üretiminin Geliştirilmesinden Yana Olduklarını Açıkladı26 Ekim 2022 Çarşamba 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti